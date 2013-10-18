Янукович ввел министра юстиции в состав СНБО
15:29, 18 октября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович ввел министра юстиции Украины Елену Лукаш в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Елена Лукаш стала членом СНБО
Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства.
Этим же указом Президент вывел из состава СНБО Александра Лавриновича, которого Елена Лукаш сменила на должности министра юстиции.
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