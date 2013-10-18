Янукович ввел министра юстиции в состав СНБО

Президент Украины Виктор Янукович ввел министра юстиции Украины Елену Лукаш в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Текст соответствующего указа размещен на официальном сайте главы государства. Этим же указом Президент вывел из состава СНБО Александра Лавриновича, которого Елена Лукаш сменила на должности министра юстиции.

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