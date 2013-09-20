ВСЮ продолжает проверку деятельности судей Тимошенко и Луценко - Лавринович

Об этом в эфире 5 канала заявил председатель Высшего совета юстиции Александр Лавринович.

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"Процедура проверки обращений, поступающих в Высший совет юстиции, является достаточно непростой и учитывает все нюансы. Я вас хочу уверить, что там, где принимают решение о наказании судьи, там уже все досконально изучено", - сказал он.

При этом Лавринович добавил, что есть некоторые проблемы с определением наказания для судьи, на которого поступили жалобы.

Относительно жалоб на судей Киреева и Вовка Лавринович сказал, что "их нарушения на фоне преобладающего большинства, что попадает в Высший совет юстиции, выглядят очень мизерными".