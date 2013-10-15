Кучма считает, что Россия скоро может прекратить сотрудничество с Украиной

Об этом он заявил в интервью агентству УНИАН.

«Россия продолжает с нами сотрудничество только потому, что не может пока без нас обойтись. Пока еще ракетная техника, наш «Зенит», России нужен (Украина производит для России спутники разведки с ракетами-носителями и отдельно ракеты-носители, а также системы управления ими, - УНИАН). В авиации – то же самое, есть интерес ко всем разработкам АНТК им. Антонова. Хотя, в последнее время, несмотря на востребованность в российской военной и гражданской авиации украинских самолетов, РФ от них начинает отказываться», - говорит Кучма.

При этом, отмечая, что он всегда был и остается сторонником тесного и широкого сотрудничества с Россией, экс-президент констатирует: «К большому сожалению, сегодняшняя власть не находит аргументов для такой политики. Да и сама Россия много нам обещала, но ничего не сделала».

Так, по словам Кучмы, Москва до сих пор не пошла на пересмотр газовых контрактов 2009 года, снижение цены на газ и устранение других, очень невыгодных для Украины, условий - несмотря на то, что обнадеживающие заявления с российской стороны звучали в Харькове в 2010 году.

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Также, отметил Кучма, остались не реализованы российской стороной многие двухсторонние проекты в разных секторах машиностроения, авиации, судостроения, энергетики, инфраструктуры, ракетно-космической и других отраслях.

«Мало того, второй год у нас сокращается внешнеторговый товарооборот. Причем тогда, когда с Россией и со всеми странами СНГ у нас действует Зона свободной торговли, пусть и со значительными исключениями», - добавляет он.

На вопрос, сможет ли, в реальности, Россия заместить своими внутренними ресурсами поставки определенной продукции из Украины, экс-президент ответил, что такой риск существует: «Нужно отдавать себе в этом отчет и говорить об этом, не замалчивать проблему. Дело в том, что на государственном уровне в РФ принято решение: в военно-промышленной сфере с Украиной не работать. Я имею в виду новые перспективные проекты. Старые они, конечно, заканчивают, но новые не начинают», - отметил Кучма.

Говоря о том, сколько времени потребуется РФ, чтобы отойти от сотрудничества с Украиной, бывший Президент высказал мнение, что это будет зависеть от задачи, которую ставит российское руководство. «При сегодняшнем характере наших отношений этот процесс российская сторона будет форсировать», - убежден он.

«На сегодняшний день нет ни одного мало-мальски серьезно реализованного или хотя бы разрабатываемого проекта. Поэтому не хочу повторять «что было бы, если...». К сожалению, именно эта фраза характеризует наши отношения с Россией», - считает Кучма.

Вторую часть эксклюзивного интервью Леонида Кучмы читайте завтра на сайте УНИАН.