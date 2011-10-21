Президент Российской Федерации Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявляет, что Россия продолжает «кормить» Украину и другие страны бывшего Советского союза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня во время встречи с молодежью в здании факультета журналистики Московского государственного университета.

«Достаточно вспомнить, что происходило в нашей стране, тогда общей, в конце 80-х годов. Я помню все эти разговоры о том, что хватит кормить Среднюю Азию, хватит кормить Украину, Беларусь, Прибалтику. Ну и что произошло? Страна рассыпалась на части. А что, мы их не кормим? Кормим, только в завуалированной форме. Все равно наши партнеры, они так или иначе получают нашу поддержку. Но экономическая мощь нашей страны существенным образом изменилась - она уменьшилась», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Он отметил, что в российском обществе присутствуют разные настроения. В частности, одно из настроений заключается в простой формуле: «Хватит кормить Кавказ». По словам Президента РФ, последствия от таких лозунгов абсолютно непредсказуемы. Д.МЕДВЕДЕВ подчеркнул, что с такими заявлениями выступают или не очень умные люди или провокаторы.

По его мнению, «попытка сейчас поделить все на части - очень близорука».

Президент России сообщил, что высказывания о дотации республик российского Северного Кавказа не совсем объективны. Он подчеркнул, что в России 83 региона, и только 11 из них являются донорами и не получают дотаций. «А остальные 72 региона все получают дотации, то есть подпитываются из федерального бюджета», - подчеркнул Д.МЕДВЕДЕВ.

Президент России считает, что для решения национальных проблем в России необходимо использовать лучший опыт Советского Союза, а также наиболее удачные примеры мировой практики. По его словам, каждый россиянин должен ощущать себя, прежде всего, гражданином России и лишь потом - представителем той или иной национальности, поскольку это вопрос выживания страны как независимого государств.