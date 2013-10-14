Для многих членов ЕС стратегические интересы важнее Тимошенко - Ферхойген

Такое мнение высказал экс-еврокомиссар Гюнтер Ферхойген в интервью Украинской правде.

По его мнению, Германия не должна препятствовать подписанию Соглашения об ассоциации.

"Очевидно, что значительное большинство стран-членов ЕС долгосрочные стратегические интересы как ЕС, так и Украины в конечном итоге считают болем важными, чем случай Тимошенко", - считает он.

"Немецкая экономика имеет большое влияние на политику правительства, поэтому считаю, что путь Украины в ЕС будет ускорен", - добавил Ферхойген.

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Однако, по его мнению, заключение Тимошенко было большой ошибкой и ее следовало бы выпустить до вильнюсского саммита.

"Политически то, что делается, не является разумным. И было бы правильным, если бы Тимошенко была освобождена перед саммитом в Вильнюсе, я не могу исключить, что найдется одна или две страны ЕС, которые скажут: "Нет, условия не выполнены, выборочное правосудие не преодолено", - предостерегает экс-еврокомиссар.

Он считает, что освобождения Тимошенко значительно увеличит шансы подписать Соглашение об ассоциации и не пренебречь еще одной исторической возможность, как это сделал в свое время президент Ющенко.

Украина и ЕС планируют подписать Соглашение об ассоциации на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе 28-29 ноября.

Освобождение Тимошенко и преодоление практики выборочного правосудия является одним из требований ЕС для подписания этого Соглашения.

С 9 мая 2012 Юлия Тимошенко, которую приговорили к 7 годам тюрьмы по "газовому" делу, проходит курс лечения в Центральной клинической больнице № 5 (Харьков).

4 октября 2013 года экс-премьер приняла предложение лечиться в Германии.

Экс-президент Польши Александр Квасьневский и экс-президент Европарламента Пэт Кокс подали президенту Украины ходатайство о помиловании Тимошенко.