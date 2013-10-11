Янукович собирается решить вопрос Тимошенко в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал во время встречи с Комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефаном Фюле.

“У нас остался наиболее болезненный вопрос, это вопрос Тимошенко, но миссия Кокса-Квасневского работает, мы ведем совместную работу и я надеюсь, что мы в ближайшее время окончательно определимся, каким образом мы будем решать этот вопрос”, - сказал Янукович.

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В свою очередь Фюле согласился с Януковичем, что вопрос Тимошенко нужно решать в рамках миссии Кокса-Квасневского.

Напомним, 4 октября 2013 года защитник Тимошенко Сергей Власенко обнародовал заявление заключенной экс-премьера, в котором она отметила, что готова выехать на лечение за границу. Он также сообщил о том, что представители Европарламента Александр Квасневский и Пэт Кокс направили от своего имени заявление Президенту Украины о помиловании Тимошенко.