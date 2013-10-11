"Свобода" сняла баннер и фотографируется с флагом ОУН на месте спикера

Как передает корреспондент УНИАН, с одним из таких флагов депутаты подошли к местам руководства парламента и сделали несколько групповых фото.

Кроме того, снимая свою атрибутику, депутаты пообещали, что на следующей пленарной неделе, в четверг, снова принесут что-нибудь подобное.

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Сейчас в сессионном зале присутствует лишь несколько депутатов от “Свободы”, которые уже также собираются уходить.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, в сессионном зале Верховной Рады Украины над рабочими местами депутаты от фракции ВО “Свобода” был размещен баннер с надписью: “Слава Героям УПА! 14 октября — марш борьбы”, а на колоннах с двух сторон от рабочих мест “свободовцев” вывешены два красно-черных флага УПА.

Фракции Партии регионов и КПУ ушли из сессионного зала Верховной Рады в знак протеста против того, что там размещена символика Украинской повстанческой армии.

Член фракции Партии регионов Виктор Тихонов сообщил журналистам, что фракции ПР и КПУ вернутся в сессионный залу только после того, как будет снята эта символика.