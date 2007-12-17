Один выход Рудьковского на телевидение - и все коту под хвост?

В Николаеве состоялся областной пленум СПУ, в котором принял участие и.о. министр образования и науки Украины Станислав Николаенко. Об этом сообщает "Обком" со ссылкой на "Новости N".

Выступая перед делегатами пленума, и. о. министра отметил, что в проигрыше на прошедших внеочередных парламентских выборах виновны все - от низов партии до ее верхов.

«В том, что СПУ проиграла эти выборы, виновны все мы. Виноват и центр партии и те, кто находится на местах. Мы просто разленились. Руководство, которое попало, скажем, в кресла… Сколько бы мы ни проводили акций, если мы даже сейчас перекроем всю Украину, и сделаем акцию в поддержку детей войны, против игральных автоматов, где-то проведем антиНАТО, по качеству продукции и это могло бы принести нам много плюсов, но вчерашний выход Николая Рудьковского на телевидение - все это коту под хвост. Когда пришел и рассказывал, что он правильно возил кого-то там за границу», - подчеркнул Николаенко.

Г-н Николаенко имел в виду выступление министра транспорта Н. Рудьковского в программе «Свобода» на телеканале «Интер», в которой министр объяснял, как он в Париж летал и с кем.