Янукович сегодня полетит в Польшу

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в рамках визита в Польшу Янукович посетит Краков, где примет участие в многосторонней встрече с Президентами Республики Польша Брониславом Коморовским, Федеральной Республики Германия Йоахимом Гауком и Итальянской Республики Джорджио Наполитано.

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Главная тема, которую будут обсуждать Президенты, - европейская интеграция Украины в свете подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом во время Вильнюсского саммита инициативы ЕС «Восточное партнерство» в ноябре. Вместе с тем планируется уделить внимание вопросам многостороннего сотрудничества в энергетической и транспортной сферах.

В Кракове также предусматривается подписание Президентами Украины и Польши в ходе отдельной двусторонней встречи Программы украинско-польского сотрудничества на 2013-2015 годы.