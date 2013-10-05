Комиссия по помилованию еще не рассматривала вопрос Тимошенко - Скорик
Комиссия при Президенте Украины по вопросам помилования на сегодня не рассматривала помилование Юлии Тимошенко, заявила член комиссии Лариса Скорик.
"Каждый член комиссии получает повестку дня, мы над ней работаем недели две, но пока мы еще ничего не получали. Есть два обязательных условия: человек должен обращаться лично, и человек должен отбыть хотя бы половину срока. Мы многих людей помиловали, причем во всех случаях - при этих исходных данных", - объясняет член комиссии по помилованию Радио Свобода.
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По словам Ларисы Скорик, просящий помилование должен обязательно признать свою вину. Поэтому она не считает, что обращение представителей миссии Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасьневского является основанием для помилования Юлии Тимошенко.
"Кто такой Квасьневский для Тимошенко, а она - для него? Близкий член семьи? Бывает, что просят о помиловании для больного", - отметила Скорик. Однако она выразила сомнение, что болезнь Юлии Тимошенко дает основания рассматривать просьбы других лиц относительно нее. Скорик не помнит, чтобы комиссия по вопросам помилования собиралась вне и в течение дня рассматривала то или иное дело. Однако она не исключает, что это возможно.
Как сообщал УНИАН, защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что Кокс и Квасневский сегодня, 4 октября, передали Президенту Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко.