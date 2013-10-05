Комиссия по помилованию еще не рассматривала вопрос Тимошенко - Скорик

"Каждый член комиссии получает повестку дня, мы над ней работаем недели две, но пока мы еще ничего не получали. Есть два обязательных условия: человек должен обращаться лично, и человек должен отбыть хотя бы половину срока. Мы многих людей помиловали, причем во всех случаях - при этих исходных данных", - объясняет член комиссии по помилованию Радио Свобода.

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По словам Ларисы Скорик, просящий помилование должен обязательно признать свою вину. Поэтому она не считает, что обращение представителей миссии Европарламента Пэта Кокса и Александра Квасьневского является основанием для помилования Юлии Тимошенко.

"Кто такой Квасьневский для Тимошенко, а она - для него? Близкий член семьи? Бывает, что просят о помиловании для больного", - отметила Скорик. Однако она выразила сомнение, что болезнь Юлии Тимошенко дает основания рассматривать просьбы других лиц относительно нее. Скорик не помнит, чтобы комиссия по вопросам помилования собиралась вне и в течение дня рассматривала то или иное дело. Однако она не исключает, что это возможно.

Как сообщал УНИАН, защитник Тимошенко Сергей Власенко заявил, что Кокс и Квасневский сегодня, 4 октября, передали Президенту Януковичу ходатайство о помиловании Тимошенко.