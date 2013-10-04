Луценко не сомневается в освобождении Тимошенко

"Слово "если" - лишнее. Юлию Тимошенко освободят. Сегодня этот процесс начался, и он будет завершен. Кто формально подпишет этот указ, понятно, - Янукович. Кто от этого выиграет - Украина, потому сможет освободиться от навязанного, неестественного пути. От этого выиграет, частично, конечно, и сама Тимошенко" , - сказал Луценко в эфире 5 канала.

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По его мнению, освобождение Тимошенко откроет Украине "ворота в Европу", которую Украина открыли в этом году, пишет Украинская правда.

"Оппозиция праздновать. Подписание соглашения об ассоциации не является победой только Януковича, это достижение Украины, ее граждан, которые формировали эту необходимость и наконец ее добились. Янукович является нашим (оппозиции) попутчиком до 27 ноября, когда он подпишет соглашение об ассоциации. На следующий день он станет мишенью для украинской оппозиции, потому что все еврозаконы, европерспективы при президенте Януковиче равны почти нулю" , - сказал Луценко.

"Поэтому в этом году надо подписать соглашение об ассоциации, в 2015 - м - сменить президента, в 2017-м, на парламентских выборах, - поддержать проевропейское большинство в парламенте", - добавил он.

Комментируя перемещение бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина, Луценко вспомнил "советский опыт, на котором воспитан нынешний президент, когда товарищ Сталин вдруг обнаружил, что Ежов не оправдал доверие партии и оказался империалистическим шпионом" .

"Очень похожая ситуация. Назначили козла отпущения... Все это знали, я в камере это знал с первого дня, что этим все закончится. Но здесь есть важный сигнал для всех прихвостней, которые считают, что выполнение царской воли, которая противоречит закону, им дает перспективу. Это очень хороший сигнал перед выборами: жить надо по закону, иначе, рано или поздно, - крыша упадет и придется отвечать", - сказал он.