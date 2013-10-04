Мэр Калуша и чиновники идут в неоплачиваемый отпуск из-за невыплат Госказначейства

Как говорится в сообщении отдела внутренней политики и связей с общественностью Калушского городского совета, «городской председатель Насалик вместе со своими заместителями и работниками аппарата исполнительного комитета городского совета на следующей неделе с 7 по 11 октября будут находиться в неоплачиваемых отпусках».

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«Такой вынужденный шаг служащих местного самоуправления вызван тем, что органами Государственной казначейской службы несвоевременно проводятся проплаты, обеспечивающие надлежащее функционирование учреждений бюджетной сферы, - говорится в сообщении. – Паралич расчетов за выполненные работы и предоставленные услуги не дает возможности в полных объемах и своевременно выполнить работы по подготовке инфраструктуры города к работе в осенне-зимний период, произвести ремонты городских дорог, оплатить и получить крайне нужное медицинское оборудование, которое спасло бы не одну жизнь, обеспечить бюджетные учреждения санитарно-гигиеническими средствами и пр.».

В сообщении напоминается, что 8 июля этого года внеочередной 42-й сессией городского совета было одобрено обращение к премьер-министру Николаю Азарову, в начале сентября городской председатель Насалик телеграммой повторно просил премьер-министра вмешаться в ситуацию. «Однако Министерство финансов Украины и Государственная казначейская служба Украины поручение Кабинета министров Украины от 09.09.2013 №34993/1/1-13 не выполнили, направив городскому совету разъясняющие и успокаивающие письма», - сказано в сообщении.

«Такое отношение центральных органов исполнительной власти не способствует нормализации ситуации, а наоборот – заостряет ее, - отмечают в городском совете. Так, если на начало сентября не проведенные Государственным казначейством платежи составляли 7,2 миллиона гривен, то сейчас они уже достигли 8,8 миллиона гривен. В такой ситуации местное самоуправление практически работает в кризисном режиме – качественное и своевременное исполнение собственных и делегированных полномочий в полном объеме дается со значительными трудностями. Поэтому неоплачиваемый отпуск работников является их реакцией на данную ситуацию».