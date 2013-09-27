В ГПУ не комментируют информацию о том, что Кузьмин якобы подал рапорт об отставке
14:29, 27 сентября 2013Политика
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В Генеральной прокуратуре Украины не комментируют информацию отдельных источников о том, что якобы первый заместитель генерального прокурора Украины Ренат Кузьмин подал рапорт об отставке.
В ГПУ не смогли прокомментировать информацию СМИ
“У нас нет никакой информации по этому поводу”, - сказали УНИАН в Генпрокуратуре.
Напомним, ранее ряд СМИ сообщили о том, что Ренат Кузьмин подал рапорт об отставке.
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