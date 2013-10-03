Янукович подписал закон о расширении полномочий Счетной палаты

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, 19 сентября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в статью 98 Конституции Украины», внесенный Президентом.

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Законом изложена в новой редакции статья 98. Изменениями предусмотрено, что «контроль от имени Верховной Рады Украины за поступлением средств в государственный бюджет Украины и их использованием осуществляет Счетная палата». Организация, полномочия и порядок деятельности Счетной палаты определяются законом.

В пояснительной записке к закону говорится, что целью документа является расширение компетенции Счетной палаты в части наделения ее полномочиями по осуществлению контроля за поступлениями в госбюджет. В настоящее время Основной Закон предусматривает осуществление Счетной палатой контроля лишь за использованием средств госбюджета, оставляя вне этого контроля доходную часть бюджета, выполнение которой является неотъемлемой составляющей бюджетного процесса.

Председатель Верховной Рады Владимир Рыбак подтвердил на заседании парламента, что лидеры фракций достигли договоренности по поводу того, что в состав Счетной палаты будут избраны представители всех фракций.