Украина вышла на завершающий этап земельной реформы – Янукович

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины Виктора Януковича, об этом он заявил на открытии Международного инвестиционного форума в Кировограде.

По словам Президента, это должно обеспечить решение ряда проблем, главными из которых являются устранение из сферы земельных отношений недобросовестных схем, ограничения концентрации земли в частной собственности и в хозяйственном обороте на основе аренды, остановки монополизации агрохолдингов, защита здоровой конкуренции.

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«Принятый закон «О государственном земельном кадастре» положил начало созданию современной автоматизированной системы кадастра, которая станет инструментом гарантирования прав владельцев и землепользователей», - подчеркнул Президент.

По его словам, построение кадастровой компьютерной системы позволяет существенно сократить сроки проведения операций с землей, значительно снизить уровень коррупции, уменьшить расходы граждан, повысить гарантии прав собственности на землю.

«Нам нужно завершить земельную реформу, которая продолжается уже больше 20 лет. Наша позиция является последовательной - чтобы достичь максимально эффективного использования агропотенциала, земля в Украине должна стать товаром», - подчеркнул Янукович.

По словам Президента, новое земельное законодательство призвано не только регламентировать рыночные земельные отношения, но и направить их на экономическое и социальное развитие села.

Глава государства выразил убеждение, что принятие закона «О почвах и их плодородии» будет способствовать обеспечению сбалансированного рационального землепользования, а также повышению плодородия украинских черноземов.