Министр Клименко посетит с рабочим визитом Западную Украину

4 октября 2013 года в рамках рабочего визита на Закарпатье Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко посетит пункт пропуска на украинском-венгерской границе Чоп-Захонь, где ознакомится с работой технических средств таможенного и пограничного контроля .

По окончании в 12.30 Александр Клименко проведет рабочую встречу с инвесторами западного региона на территории комплекса «Золотая гора» (Ужгородский район, село Барвинок). Во встрече примут участие владельцы и исполнительные директора 130-ти крупнейших предприятий-инвесторов Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей. В рамках мероприятия запланировано к прессе Министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.

Об участии представителей средств массовой информации просим сообщить по адресу: pressa07@ukr.net или по телефону (0312) 61-38-65 до 18.00 3 октября 2013 года.