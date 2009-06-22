Кортеж Президента Ингушетии взорван 200 кг тротила

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров ранен при покушении и госпитализирован. Мощность бомбы, сработавшей на пути кортежа Евкурова в Назрани, составила, по предварительным данным, до 200 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщил РИА Новостиисточник в силовых структурах ЮФО.

По его данным, при покушении четыре человека погибли, пятеро ранены.

"До двух центнеров тротила", - сказал источник, отвечая на вопрос о мощности взрывного устройства.

Представитель больницы сообщил, что Евкуров в реанимации, его готовят в операции.

Это уже не первое покушение на высокопоставленных чиновников в Ингушетии за последние дни. 10 июня преступники расстреляли в Назрани служебный автомобиль "Газель", на котором направлялась на работу зампред Верховного суда Ингушетии Аза Газгереева. Она скончалась, еще несколько человек получили ранения. Кроме того, 13 июня был убит бывший вице-премьер республики Башир Аушев.

Евкуров был утвержден президентом Ингушетии 31 октября 2008 года, сменив на этом посту Мурата Зязикова. Ранее он служил заместителем начальника разведывательного управления Приволжско-Уральского военного округа (Екатеринбург).