Во Львове появится памятная доска Шевелеву

Об этом в эфире телеканала Интер заявил мэр Львова Андрей Садовый.

Львовский градоначальник, в частности, напомнил, что Шевелев жил и работал во Львове, пишет Gazeta.ua.

"Он во Львове жил. Значит, во Львове будет памятная доска на доме, где он жил", - пообещал Садовый.

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Мэр также подчеркнул, что Шевелева избрали лучшие учебные заведения мира. Он был профессором Гарвардского и Колумбийского университетов.

"Мы должны гордиться всем, что он сделал для Украины, мы должны ценить это", - заявил Садовый. "Очень часто мы бросаем в людей грязь, потом нам становиться стыдно", - прокомментировал мэр Львова решение Харьковского городского совета и главы по поводу демонтажа мемориальной доски Шевелеву в Харькове.

Как сообщал УНИАН, памятную доску украинскому филологу Юрию Шевелеву установили активисты Общественного комитета по празднованию 105-летия филолога в Харькове 3 сентября, согласно решению городской топонимической комиссии от 25 мая 2011 года.

Доска была изготовлена на пожертвования меценатов. Организаторы установления – филологи, украинские общественные деятели, представители культурно-просветительских организаций.

После установления доски Антифашистский комитет обвинил Шевелева в коллаборационизме во время Второй Мировой войны.

4 сентября состоялось заседание топонимической комиссии Харьковского горсовета, на которой рассматривался вопрос установления доски Шевелеву на доме по улице Сумской, где он жил до 1943 года. Топонимическая комиссия рекомендовала пересмотреть изданные разрешения на установление доски.

25 сентября, Харьковский городской совет отменил решение топонимической комиссии от 25 мая 2011 года, которым разрешалось установление мемориальной доски Шевелеву.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес сообщил, что в городской совет поступило обращение от жителей дома, где была установлена доска, о том, что они не хотят, чтобы эта памятная табличка была размещена на здании. Он также отметил, что решение основывается не на научных достижениях филолога, а на его деятельности в годы войны.

25 сентября, около 13.00 мемориальная доска Шевелеву была демонтирована.