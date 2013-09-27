Колесниченко предложил ввести в Украине День доброты

Об этом говорится в проекте постановления №3028 "О провозглашении в Украине 13 ноября Днем Доброты", зарегистрированном в парламенте.

"Праздник доброты уже отмечается в Австралии, Бразилии, Великобритании, Франции, Индии, ЮАР, Италии, Канаде, Непале, Румынии, Нидерландах, Новой Зеландии, Сингапуре, США, Таиланде, Шотландии, Испании, Китае, Мексике, Южной Корее, Японии и в других странах.

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В этих странах Всемирный День Доброты ежегодно отмечается 13 ноября по инициативе Всемирного движения доброты с 1997 года. Официальным документом движения является "Декларация доброты", - отмечает депутат в почснительной записке к проекту отмечается.

По словам Колесниченко, проект разработан с целью реализации принципов человечности и гуманизма, повышения престижа благотворительной деятельности, формирование позитивного социального диалога, оптимистичных общественных ожиданий, повышение уровня гражданского самосознания и чувства единства в сфере благотворительности, поддержания равноправия граждан Украины, которые нуждаются в социальной защите и помощи, привлечение внимания к проблеме отсутствия сочувствия и надлежащей социальной опеки и помощи лицам из уязвимых социальных групп.