Колесниченко предложил Раде отказаться от евроинтеграции

Народный депутат Украины Вадим Колесниченко зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона «О внесении изменений в законодательство Украины» (относительно внешнеполитического курса Украины) от 20.08.2013, которым отменяются положения Законов Украины «Об основах внутренней и внешней политики» и «Об основах национальной безопасности Украины», устанавливающие внешнеполитической целью Украины получение членства в Европейском Союзе.

В частности законопроектом предлагается отменить нормы законов и отдельные законодательные акты Украины: пункт 12 части 2 статьи 11 Закона Украины «Об основах внутренней и внешней политики» устанавливающий целью Украины членство в Европейском Союзе; в абзаце 5 части 2 статьи 8 Закона Украины «Об основах национальной безопасности Украины» № 964-IV от 19.06.2003 исключить слова «обретение членства в Европейском Союзе»; отменить Указ Президента Украины «Об утверждении Стратегии интеграции Украины в Европейский Союз»; некоторые «евроинтеграционные» распоряжения Кабмина, сообщает Русскоязычная Украина.

Как прокомментировал данную инициативу Вадим Колесниченко «по данным различных социологических опросов в украинском обществе отсутствует объединяющая, или хотя бы доминирующая, позиция относительно вектора внешнеполитического курса государства: присоединение к Таможенному Союзу Евразийского экономического сообщества или к Европейскому Союзу. Мнение украинского народа по этому вопросу разделились примерно в соотношении 50/50, зачастую, даже с преимуществом в сторону присоединения к Таможенному Союзу.

Поэтому, закрепление в украинском законодательстве Верховной Радой Украины, без учета общественного мнения единственного вектора внешнеполитической интеграции - «обретение членства в Европейском Союзе» является нарушением Конституционного принципа народного суверенитета, изложенного в статье 5: носителем суверенитета и единственным источником власти в Украине является народ. Народ осуществляет власть непосредственно и через органы государственной власти и органы местного самоуправления».

«Вопрос внешнеэкономического курса должен решать исключительно народ, поскольку любая интеграция тянет за собой частичную потерю государственного суверенитета страны.»– подчеркнул депутат.