Конституционный суд Румынии одобрил закон, разрешающий истребление бездомных собак

09:50, 26 сентября 2013
Политика
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Конституционный суд Румынии признал соответствующим Конституции закон об усыплении бродячих собак, принятый в сентябре парламентом страны. 

Проблема стала одной из самых острых для Румынии

Решение суда огласил его председатель Августин Зегрян. Закон подразумевает усыпление животных, для которых не найдется новых хозяев в течение двух недель после помещения в приют.

Теперь документ должен подписать президент страны Траян Бэсеску, который ранее высказался за истребление бездомных собак. Проблема стала одной из самых острых для Румынии – в одном только Бухаресте живет около 65 тысяч бродячих собак. С начала года от их укусов пострадали тысячи человек. Острая дискуссия о необходимости бороться с животными разгорелась после того, как в августе стая собак загрызла в парке Бухареста четырехлетнего мальчика, вызвав в городе демонстрации протеста, передает ИТАР-ТАСС.

После вступления Румынии в 2007 году в Европейский союз убивать бродячих собак здесь запрещено законом, возможна лишь их стерилизация. Однако на практике животных почти никто не забирал, поэтому приюты оказались переполнены. К тому же 1 млн евро, выделенный несколько лет назад на эти цели французской кинозвездой и известной защитницей животных Брижит Бардо, бесследно исчез, как и приобретенная на часть из них передвижная клиника. Она обратилась за разъяснением к бывшему мэру Бухареста, а ныне президенту Бэсеску. В ответ глава государства предложил кинозвезде “погрузить на корабль всех бродячих румынских собак и вывезти их туда, куда она захочет”.

В ноябре 2011 года парламент Румынии уже принимал аналогичный законопроект об усыплении бездомных собак, однако спустя два месяца Конституционный суд признал его не соответствующим Конституции.

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