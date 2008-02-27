В Ивано-Франковске за неполные 2 месяца бродячие животные покусали 57 человек

В Ивано-Франковске с начала года за медицинской помощью обратились 57 человек, которых покусали бродячие животные.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

По данным городских властей, в Ивано-Франковске усилилась миграция бродячих животных. Особая их активность наблюдается на улицах Довженко и Автоливмашевской областного центра.

В настоящее время в городе работают две бригады по отлову бездомных животных, которые еженедельно вылавливают около 70 особей.