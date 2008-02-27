В Ивано-Франковске за неполные 2 месяца бродячие животные покусали 57 человек
06:36, 27 февраля 2008Общество
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Еженедельно вылавливают около 70 особей
В Ивано-Франковске с начала года за медицинской помощью обратились 57 человек, которых покусали бродячие животные.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.
По данным городских властей, в Ивано-Франковске усилилась миграция бродячих животных. Особая их активность наблюдается на улицах Довженко и Автоливмашевской областного центра.
В настоящее время в городе работают две бригады по отлову бездомных животных, которые еженедельно вылавливают около 70 особей.
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