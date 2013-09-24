В ПР призывают никогда не говорить «никогда» ни Европе, ни ТС

Особенно когда речь идет о национальных интересах нашего государства. Об этом заявил народный депутат Украины, член фракции ПР Александр Стоян.

«Сейчас Украина приближается к Европейскому Союзу в соответствии с законом об основах внутренней и внешней политики. Мы надеемся, что на саммите «Восточного партнерства», который состоится в Вильнюсе в ноябре этого года, наша страна подпишет Соглашение об ассоциации.

И, работая в условиях действия Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли с ЕС, нам необходимо будет попытаться найти такую модель сотрудничества с Таможенным союзом, которая, прежде всего, будет отвечать национальным интересам Украины. Поскольку мы заинтересованы в выстраивании нормальных добрососедских и партнерских отношениях, в том числе, и с Российской Федерацией», - отметил Александр Стоян.

«Ну, а главное, - подчеркнул он, - нужно время, чтобы посмотреть, как это будет работать, какие будут плюсы, какие минусы. Люди увидят все преимущества и недостатки. Это касается и Таможенного союза. Прежде всего, нам важно понимать, где для нас больше перспектив. Ведь мы уже имеем зону свободной торговли с РФ и с СНГ».

«Если наши граждане будут настаивать на вступлении в какой-либо союз - это предполагает отказ от части суверенитета, то есть мы должны будем отдать часть нашей независимости, вступая в какой-либо союз, и сделать такой шаг, не посоветовавшись с людьми, без учета их мнения, было бы ошибочно. За референдум высказался и Президент Украины. Но когда он должен пройти - это другой вопрос. На мой взгляд, сейчас его проводить бессмысленно, поскольку мы никуда еще не вступаем. В любом случае вектор развития будет определяться, исходя из национальных интересов и возможностей, с учетом мнения людей. Так что никогда не говори «никогда», - сказал депутат.