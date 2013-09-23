Суд по делу ЕЭСУ перенесли, Власенко призвал "прекратить шоу"

09:42, 23 сентября 2013
Политика
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В заседании Киевского районного суда Харькова, который слушает уголовное дело относительно нарушений в деятельности корпорации «Единые энергосистемы Украины», объявлен перерыв до 25 октября.

Судебное заседание по делу ЕЭСУ перенесено на 25 октября

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитника Андрея Кожемякина.

«Выслушав мнения участников процесса по поводу поставленного на рассмотрение вопроса, суд постановил счесть невозможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимой Тимошенко Юлии Владимировны и ее защитника Кожемякина. В судебном заседании объявляется перерыв до 15.00», - сказал Садовский.

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Во время судебного заседания представители гособвинения предложили перенести слушание в связи с отсутствием Тимошенко.

В свою очередь, сторона защиты в который раз выставила перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления. Защитники заметили, что Тимошенко, написав соответствующее заявление, предоставила суду право рассмотреть это ходатайство в ее отсутствие.

По словам защитников, дело ЕЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой и правомерность его закрытия подтверждал Верховный Суд Украины 11 ноября 2005 года.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко отметил, что если дело ЕЭСУ не будет закрыто, а будет рассматриваться повторно, это нарушит не только украинское, но и европейское законодательство.

По его словам, Тимошенко не может быть субъектом этого преступления, поскольку на время, которого касаются обвинения, она не была должностным лицом ЕЭСУ, а, по закону, к ответственности по этой статье могут привлекаться только должностные лица.

Власенко также процитировал несколько пунктов из отчетов Европейской комиссии по предупреждению пыток и специального уполномоченного ПАСЕ Питера Омцигта, в которых критикуются судебные дела Тимошенко и обращение с ней.

Он призвал «прекратить это шоу, это кенгуру-трайл» и закрыть дело ЕЭСУ из-за отсутствия состава преступления.

Адвокат Александр Плахотнюк обратил внимание на то, что прокуроры во время брифингов после судебных заседаний, неправомерно, до вынесения судебного решения, говорят о том, что «Тимошенко совершила преступление, а не обвиняется в совершении преступления».

Со своей стороны судья Садовский отметил, что позиция суда остается неизменной и ходатайство защиты Тимошенко о закрытии уголовного дела ЕЭСУ будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса с участием самой подсудимой.

Решение Садовского сторонники Тимошенко встретили скандированиям: «Позор!» и «Юле – волю!». Такими же возгласами сторонники проводили из зала судебных заседаний представителей гособвинения.

Судебное заседание длилось около 30 минут.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

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