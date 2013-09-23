Суд по делу ЕЭСУ перенесли, Власенко призвал "прекратить шоу"

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение принял председательствующий судья Константин Садовский учитывая отсутствие в зале судебных заседаний подсудимой экс-премьер-министра Юлии Тимошенко и ее защитника Андрея Кожемякина.

«Выслушав мнения участников процесса по поводу поставленного на рассмотрение вопроса, суд постановил счесть невозможным рассмотрение дела в отсутствие подсудимой Тимошенко Юлии Владимировны и ее защитника Кожемякина. В судебном заседании объявляется перерыв до 15.00», - сказал Садовский.

По теме: ГПтС: Тимошенко отказалась ехать в суд, но о принуждении "не может быть и речи"

Во время судебного заседания представители гособвинения предложили перенести слушание в связи с отсутствием Тимошенко.

В свою очередь, сторона защиты в который раз выставила перед судом требование рассмотреть ходатайство о закрытии уголовного дела относительно ЕЭСУ в связи с отсутствием в действиях Тимошенко состава преступления. Защитники заметили, что Тимошенко, написав соответствующее заявление, предоставила суду право рассмотреть это ходатайство в ее отсутствие.

По словам защитников, дело ЕЭСУ уже было закрыто Генеральной прокуратурой и правомерность его закрытия подтверждал Верховный Суд Украины 11 ноября 2005 года.

Защитник Тимошенко Сергей Власенко отметил, что если дело ЕЭСУ не будет закрыто, а будет рассматриваться повторно, это нарушит не только украинское, но и европейское законодательство.

По его словам, Тимошенко не может быть субъектом этого преступления, поскольку на время, которого касаются обвинения, она не была должностным лицом ЕЭСУ, а, по закону, к ответственности по этой статье могут привлекаться только должностные лица.

Власенко также процитировал несколько пунктов из отчетов Европейской комиссии по предупреждению пыток и специального уполномоченного ПАСЕ Питера Омцигта, в которых критикуются судебные дела Тимошенко и обращение с ней.

Он призвал «прекратить это шоу, это кенгуру-трайл» и закрыть дело ЕЭСУ из-за отсутствия состава преступления.

Адвокат Александр Плахотнюк обратил внимание на то, что прокуроры во время брифингов после судебных заседаний, неправомерно, до вынесения судебного решения, говорят о том, что «Тимошенко совершила преступление, а не обвиняется в совершении преступления».

Со своей стороны судья Садовский отметил, что позиция суда остается неизменной и ходатайство защиты Тимошенко о закрытии уголовного дела ЕЭСУ будет рассмотрено на соответствующей стадии судебного процесса с участием самой подсудимой.

Решение Садовского сторонники Тимошенко встретили скандированиям: «Позор!» и «Юле – волю!». Такими же возгласами сторонники проводили из зала судебных заседаний представителей гособвинения.

Судебное заседание длилось около 30 минут.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила против экс-премьер-министра Тимошенко уголовное дело.

По информации пресс-центра СБУ, Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тыс. грн подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных офшорных компаний».

Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.