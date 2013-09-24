С января проезд в киевском метро подорожает до 5 гривен - СМИ

Проект с новыми ценами уже передали в Кабмин.

Вводятся два типа билетов - на количество поездок и на определенный период времени (от одного дня до года). Минимальная стоимость поездки составит 1,67 грн. Сообщается, что одним билетом можно будет пользоваться во всех видах транспорта (кроме маршруток), сообщает газета Вести.

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Единый проездной билет на неограниченное количество поездок в муниципальном транспорте за 75 минут (в метро 1 поездка) будет стоить 5 гривен. Купив такой билет, можно сделать несколько поездок в наземном транспорте и одну поездку в метро. Главное - уложиться в 75 минут. Отсчет времени начинается с момента активизации билета.

За многоразовый проездной билет на 10 поездок придется заплатить 35 гривен, на 100 поездок - 305 гривен. В обращение вводятся билеты на 20, 30, 50 и тд... поездок.

Также в обращении останутся персональные проездные билеты (по типу проездного) с неограниченным количеством поездок. Проездной на 1 месяц будет стоить 260 грн, на три месяца - 700 грн, на год - 2500 грн.

С помощью этой системы власти планируют искоренить «зайцев» и махинации с жетонами в метро и начать зарабатывать на продаже билетов. Ведь известно, что ни метрополитен, ни «Киевпасстранс» не получают достаточно денег от перевозок, из-за чего не могут сменить подвижной состав, вовремя делать ремонты или доплачивать работникам. В то же время если просто поднять цену жетона, это ударит по карману киевлян. А так, говорят в мэрии, те, кто постоянно ездят в подземке, будут ею пользоваться даже дешевле, а туристы и редкие гости метро за них доплатят.