Штурм захваченного террористами торгового центра в Кении почти завершен

Об этом начальник полиции Кении Дэвид Кимайо сообщил в своем блоге в Twitter, передает РИА «Новости».

Кимайо также отметил, что силовики "получают преимущество" над захватчиками.

Ранее в здании ТЦ прогремели несколько мощных взрывов. Как сообщало агентство Рейтер, сотрудники силовых структур Кении пытались проникнуть в здание ТЦ через крышу. Для этого они совершили серию контролируемых подрывов.

Министр внутренних дел страны Джозев Оле Ленку на пресс-конференции сообщил, что в ходе операции по освобождению заложников в торговом центре в столице страны силовики ликвидировали двух боевиков.

По словам министра, силовики контролируют все этажи ТЦ в Найроби, десять силовиков получили ранения, однако жертв среди них нет. Операция скоро завершится, заявил министр.

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Также Ленку сообщил, что в числе террористов есть граждане нескольких стран, однако не уточнил, каких именно.

21 сентября вооруженные люди напали на посетителей фешенебельного ТЦ Westgate в Найроби. Позднее ответственность за нападение взяла на себя связанная с международной террористической организацией "Аль-Каида "группировка "Аш-Шабаб". В результате нападения погибли 69 человек, пропали без вести более 60, около 200 человек получили ранения. Среди погибших - члены семьи Президента Кении, а также иностранные граждане, в том числе - США, Франции, Великобритании, Канады и Южной Кореи.