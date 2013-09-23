ГПтС: Тимошенко отказалась ехать в суд, но о принуждении "не может быть и речи"

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

В частности, по данным пресс-службы, сегодня утром работники Качановской колонии предложили Тимошенко проследовать в автомобиль конвоя, который ждал ее возле ЦКБ № 5.

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«Работники колонии проинформировали о готовности конвоя и предложили помощь, чтобы выйти к автомобилю», - говорится в сообщении.

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Однако, заявили в ГПтСУ, «осужденная к конвою так и не вышла».

О ее очередном отказе от этапирования составлен соответствующий акт, который передан в суд, сообщили в пенитенциарной службе.

При этом в ГПтСУ также отметили, что «о применении принуждения к осужденной со стороны сотрудников колонии не может быть и речи».