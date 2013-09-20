Ведущие российские и украинские компании обсудят техническое перевооружение ТЭК Украины

Во вторник, 24 сентября 2013 г, в 15.00 в рамках XI Международного форума «Топливно-энергетический комплекс Украины: настоящее и будущее», состоится круглый стол «Техническое перевооружение генерирующих мощностей ТЭК Украины: планы и пути реализации». В круглом столе принимают участие представители Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, ведущих российских и украинских энергетических компаний – Госкорпорации «Росатом», ОАО «Атомэнергомаш», ГП НАЭК «Энергоатом», ОАО «Турбоатом», ДТЭК, ПАО «Донбассэнерго», ПАО «Центрэнерго», экспертного сообщества и СМИ.

Место проведения: Международный выставочный центр, Броварской проспект, 15, Конференц-зал №1а, этаж 2, пав. № 1(вход 1а).

Для участия СМИ в мероприятии необходима аккредитация до 17.00 23 сентября 2013 г. Контакты: Оксана Рознай, тел. (050)856-3360, e-mail: roznay@m-p.ua, Ольга Скомаровская, тел. (099) 277-1700, e-mail: skomarovska@m-p.ua