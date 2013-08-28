Депутаты предлагают назначить выборы в Киеве на 10 ноября
Народные депутаты Украины Александр Черноволенко и Юрий Одарченко (фракция «Батькивщина») зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления «О назначении внеочередных выборов Киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета 10 ноября 2013 года».
Об этом сообщается на сайте парламента.
Данный проект постановления был зарегистрирован во вторник, однако полный текст документа пока отсутствует.
Как сообщал УНИАН, 30 мая Конституционный суд Украины обнародовал решение, в соответствии с которым выборы в местные советы, а также сельских, поселковых и городских голов, избранных на внеочередных выборах, состоятся одновременно на всей территории Украины в последнее воскресенье октября пятого года полномочий советов или голов, избранных на очередных выборах 31 октября 2010 года.
В то же время оппозиция настаивает на безотлагательном назначении выборов мэра Киева и депутатов Киевсовета.
По теме: Батькивщина обжаловала решение суда, которым Киевсовет признан легитимным
Справка УНИАН. 25 мая 2008 года в Киеве состоялись внеочередные выборы мэра и депутатов городского совета. Киевским городским головой стал тогдашний мэр Леонид Черновецкий.
Черновецкий досрочно сложил свои полномочия еще 1 июня 2012 года. Его обязанности исполняет секретарь Киевсовета Галина Герега.
2 июня истек определенный Конституцией Украины срок полномочий Киевского городского совета и мэра столицы.