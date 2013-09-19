Судья КС Касминин принес присягу в парламенте

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии принесения присяги присутствовали Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.

Во время приветствия Януковича депутаты встретили его аплодисментами, однако оппозиция не поднялась и не поприветствовала его аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 17 сентября назначил Касминина судьей КС.