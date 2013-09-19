Судья КС Касминин принес присягу в парламенте

10:45, 19 сентября 2013
Политика
748 0

Судья Конституционного суда Украины Александр Касминин сегодня в Верховной Раде принес присягу.

Александр Касминин стал судьей КС

Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии принесения присяги присутствовали Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.

Во время приветствия Януковича депутаты встретили его аплодисментами, однако оппозиция не поднялась и не поприветствовала его аплодисментами.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 17 сентября назначил Касминина судьей КС.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter