Судья КС Касминин принес присягу в парламенте
10:45, 19 сентября 2013Политика
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Судья Конституционного суда Украины Александр Касминин сегодня в Верховной Раде принес присягу.
Александр Касминин стал судьей КС
Как передает корреспондент УНИАН, на церемонии принесения присяги присутствовали Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.
Во время приветствия Януковича депутаты встретили его аплодисментами, однако оппозиция не поднялась и не поприветствовала его аплодисментами.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины 17 сентября назначил Касминина судьей КС.
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