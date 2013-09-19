Янукович и Азаров прибыли в ВР
10:29, 19 сентября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович и премьер-министр Украины Николай Азаров прибыли на заседание ВРУ.
Во время приветствия Януковича депутаты встретили его аплодисментами
Как передает корреспондент УНИАН, также в парламентской ложе находится министр юстиции Украины Елена Лукаш.
Во время приветствия Януковича депутаты встретили его аплодисментами, однако оппозиция не поднялась и не поприветствовала его аплодисментами.
Сейчас начинается принятие присяги судьей КСУ Александром Касмининым.
Как сообщал УНИАН, 17 сентября Президент Украины Виктор Янукович назначил Александра Касминина судьей Конституционного Суда Украины.
В тот же день Президент освободил Владимира Кампо от должности судьи Конституционного Суда Украины в связи с достижением им 65-летнего возраста.
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