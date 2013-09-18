Янукович поедет на сессию Генассамблеи ООН
02:47, 18 сентября 2013Политика
1854 0
Президент Украины Виктор Янукович планирует посетить США, чтобы поучаствовать в работе 68-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Янукович примет участие в работе сессии Генассамблеи ООН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.
По теме: В Нью-Йорке началась сессия Генеральной Ассамблеи ООН
17 сентября соответствующее межведомственное совещание по подготовке визита состоялось в Администрации президента.
Во время совещания обсуждалось, в частности, состояние подготовки к многосторонним мероприятиям в Нью-Йорке, в которых предполагается участие Януковича, а также к запланированным программой визита двусторонним встречам президента с иностранными партнерами.
Напомним, 68-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 17 сентября. Одной из главных тем для обсуждения будет ситуация в Сирии.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter