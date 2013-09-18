Янукович поедет на сессию Генассамблеи ООН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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17 сентября соответствующее межведомственное совещание по подготовке визита состоялось в Администрации президента.

Во время совещания обсуждалось, в частности, состояние подготовки к многосторонним мероприятиям в Нью-Йорке, в которых предполагается участие Януковича, а также к запланированным программой визита двусторонним встречам президента с иностранными партнерами.

Напомним, 68-я сессия Генеральной ассамблеи ООН открылась 17 сентября. Одной из главных тем для обсуждения будет ситуация в Сирии.