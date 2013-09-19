Кожара: Соглашение с ЕС не повредит отношениям Киева и Москвы

Об этом на брифинге в Кабинете министров заявил министр иностранных дел Украины Леонид Кожара, пишет Gazeta.ua.

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"Мы сегодня ведем переговоры как с Таможенным союзом для единой экономической организации, так и со странами-членами ТС. Изучаем те уставные соглашения, к которым мы на сегодняшний день можем присоединиться. Соглашение об ассоциации никоим образом не направлено против развития сотрудничества Украины с ТС и РФ", – заявил Кожара.

По его словам, Верховная Рада понимает, что этот вопрос "искусственный", "ведь в мире существует десятки зон свободной торговли, которые друг другу не противоречат".

"На сегодняшний день мы не видим причин для того, чтобы два торговых направления Украины (на Востоке и на Западе) противоречили друг другу", – приводит слова министра НБН. Кроме того, Кожара напомнил, что Украина ведет также переговоры о зоне свободной торговли с Израилем и Турцией.

Напомним, сегодня, 18 сентября, украинское правительство согласовало текст соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Проект соглашения, включающего всеохватывающую зону свободной торговли с ЕС, состоит из семи разделов и 486 статей, ряд из которых посвящен деятельности медиа, защиты персональных данных, защиты интеллектуальной собственности и т.п. Межведомственное согласование проекта Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом было завершено в августе. После одобрения правительством предложение о подписании документа будет передано президенту Украины.