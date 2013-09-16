Тимошенко: До 2020 года Украина может отказаться от российского газа

"Я считаю, что сокращение более чем вдвое объема потребления российского газа за последние три года, увеличение вдвое стоимости транзита, организация реверсных поставок природного газа из стран ЕС, начало добычи сланцевого газа, проектирование LNG-терминала и других полезных вещей — все это положительные последствия работы газовых соглашений, подписанных в 2009 году", - заявила Тимошенко в интервью "Украинской правде".

"И это только начало. Я считаю, что до 2020 года Украина может практически прекратить потребление российского газа, а это и есть основа такой тяжелой для нас энергетической независимости", - отметила экс-премьер.

"Меня всегда удивляла политическая истерия вокруг газовых соглашений 2009 года – ее подняли слабые и недальновидные политики. Я была уверена, что только время докажет настоящую силу этих соглашений", - сказала Тимошенко.

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Она считает, что "нужно не дешевый газ выпрашивать, а наконец модернизировать страну, технически обновить украинские электростанции, металлургические и химические предприятия, систему теплоснабжения, сделать еще много важных вещей, только не унижаться и не рассчитывать на дешевый российский газ".

"Я именно так и планировала действовать, начиная с 2010 года. Я не рассчитывала, что Виктор Федорович станет Президентом Украины и станет торговать национальным суверенитетом, флотом и Севастополем ради дешевого газа для предприятий своего окружения", - сказала Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановский колонии в Харькове.

С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.