Азаров: торговая война между Украиной и Россией невозможна

Об этом он сказал в эфире программы "Шустер Live".

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"Россия официально, от имени своего президента, премьер-министра такую точку зрения (об ограничении поставок украинских товаров в Россию) нигде не высказывала", - отметил глава правительства, которого цитирует Украинская правда.

"Да, высказывались такие точки зрения различными официальными лицами Москвы и российского руководства, но мы считаем, что это эмоциональные высказывания, они, скажем, не подтверждены практическими действиями. А что такое практические действия? Это приостановка конкретных соглашений о взаимной торговле", - считает Азаров.

"Пока ни одно из положений о взаимной торговле не приостановлено и мы рассчитываем, что этого и не будет", - добавил он.

Азаров также подчеркнул, что во время общения с российским премьером они пришли к выводу, что "никакие украино-российские торговые войны в принципе невозможны".

"Те инциденты, которые были на таможне, они в принципе сейчас урегулированы. Ну и посмотрим, здравый смысл подсказывает, что нам не надо обмениваться такими, скажем, заявлениями, а нам надо работать вместе", - заявил премьер.

Он также добавил, что анализ соглашений, которые Украина собирается подписать с ЕС, говорит о том, что ничто не мешает расширять сотрудничество Украины с Таможенным союзом.

Как сообщал УНИАН, Россия запретила ввоз всех конфет компании Roshen. Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что украинские конфеты не соответствуют стандартам качества.

Федерация работодателей Украины заявила, что проблемы у украинских экспортеров на российской таможне начались в конце июля, а с 14 августа Россия заблокировала украинский экспорт.

Раннее советник президента России Сергей Глазьев отмечал, что подписав соглашение об ассоциации с Евросоюзом, Украина перестанет быть для России стратегическим партнером и фактически утратит статус субъекта международного права.