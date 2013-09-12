ЕС должен как можно быстрее ввести свободную торговлю с Украиной - евродепутат
ЕС должен согласиться на скорейшее введение зоны свободной торговли с Украиной, заявил евродепутат Павел Залевский.
Европейский Союз должен согласиться на скорейшее введение в действие договора о создании углубленной зоны свободной торговли с Украиной, что является частью соглашения об ассоциации, которое стороны планируют подписать на саммите ”Восточного партнерства” в ноябре этого года.
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Об этом говорится в заявлении депутата Европейского парламента Павла Залевского, текстом которого располагает УНИАН.
Евродепутат, который представляет Польшу, отметил, что по его инициативе в текст принятой сегодня Европарламентом резолюции добавлен пункт, в котором парламент соглашается на временное вступление в силу (provisional application) договора о свободной торговле после подписания соглашения об ассоциации.
Залевский назвал договор о свободной торговле очень важной часть договора об ассоциации, отметив, что право на ее временное введение имеет Совет Европейского Союза в случае согласия Европарламента.
”Временное вступление в силу торгового соглашения создаст условия для быстрого внедрения Украиной европейских стандартов и откроет европейский рынок для украинских товаров. Это важно в связи с растущим давлением Кремля и торговой блокадой Украины властью Российской Федерации”, - отметил евродепутат.
”Теперь решение зависит исключительно от Рады, и я надеюсь, что оно будет принято в начале следующего года, - добавил он.