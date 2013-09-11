России приписали поражение в информационной войне за Таможенный союз

Как передает корреспондент УНИАН, такую мысль в ходе видеомоста Москва-Киев на тему: «Ассоциация с ЕС или Таможенный союз? Прагматичные интересы Киева» выразил социолог, директор компании Research&Branding Group Евгений Копатько.

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Он напомнил, что согласно результатам опросов, по мнению украинцев, от «торговых войн» больше пострадает Украина, чем Россия. Самая «главная война, которая сейчас проиграна и проиграна Российской Федерацией, - это информационная война за Таможенный союз», - сказал эксперт.

Копатько отметил, что за все время так и не нашлось таких аргументов за Таможенный союз, которые стали бы доминировать в украинском информационном пространстве.

«Сейчас решение принято (о курсе Украины в ЕС, а не в ТС — УНИАН). После литовского саммита (Украина надеется подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в конце ноября этого года на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе), скорее всего, мы будем смотреть на те политические, экономические и социальные последствия, которые есть», - сказал Копатько.

Он отметил также, что Россией не был использован важный ресурс в связях между украинцами и россиянами. «85% украинских граждан имеют близких, дальних родственников, друзей, знакомых в Российской Федерации», - прибавил эксперт.

Также, заметил он, в гуманитарной сфере не было ни одного знакового проекта, который бы налаживал «символические связи» между Украиной и Россией.

Кроме того, Копатько отметил, что «Харьковские соглашения» с Россией 2010 года тогда поддерживали 60% украинцев, тогда как в 2011 году - лишь 38%.

«Когда нет наполнения экономического, политического, гуманитарного, — никакого толку из этого не будет», - сказал эксперт и прибавил, что сейчас происходит «колоссальный отток лояльного к России населения».

Копатько также прибавил, что 51% украинцев отмечают, что «работа с позиции силы» в отношении Украины со стороны России не приведет к позитивному результату.

«Мы исходим из реальности, которая, на мой взгляд, будет иметь тенденцию к ухудшению в ближайшее время. Потому что мы до конца не понимаем наших экономических и политических рисков в том или ином случае (присоединении к ТС или ЕС — УНИАН)», - сказал Копатько.