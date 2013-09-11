Баррозу: ЕС не может повернуться спиной к Украине

11:49, 11 сентября 2013
Политика
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Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает, что ЕС не может повернуться спиной к таким странам, как Украина.

Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баррозу заявил сегодня во время ежегодного выступления в Европарламенте на тему “Состояние ЕС”.

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“Для таких стран, как Украина, которые ищут больших связей с ЕС... Мы не можем повернуться к ним спиной”, - сказал Президент Еврокомиссии.

Он также подчеркнул, что расширение было успешным для ЕС, как и политика соседства, и заявил о необходимости дальнейшего развития проекта “Восточного партнерства”.

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