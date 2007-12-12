Чорновил: ПР инициирует возобновление переговоров о широкой коалиции

Партия регионов инициирует возобновление переговоров о создании широкой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил народный депутат Украины (фракция Партии регионов) Тарас ЧОРНОВИЛ.

«Поскольку первый шаг по завершении (создания) помаранчевой парламентско-правительственной коалиции оказался безрезультатным, то ожидать второй, третий шаг мы считаем опасным. И поэтому мы инициируем возобновление переговоров», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ.

В то же время, по его словам, пока что до реальных переговоров не дошло. «Возможно, нам скажут: мы еще 3-4 раза поиграем в голосование за ТИМОШЕНКО, а, возможно, скажут: давайте начнем официальные переговоры», - уточнил депутат.

Т.ЧОРНОВИЛ заметил, что до создания "помаранчевой" коалиции уполномоченными на переговоры о широкой коалиции от Партии регионов были ее лидер Виктор ЯНУКОВИЧ, а также Борис КОЛЕСНИКОВ, Раиса БОГАТЫРЕВА и Андрей КЛЮЕВ.

Кроме того, по словам Т.ЧОРНОВИЛА, на сегодняшний день Партия регионов не получила ни одного ответа на предложение о возобновлении переговоров о создании широкой коалиции. Он считает, что БЮТ не соглашается на такой шаг, поскольку скоро президентские выборы. В то же время, отметил Т.ЧОРНОВИЛ, многие умеренные бютовцы в кулуарах рассуждают о возможности коалиции БЮТ и Партии регионов.

Т.ЧОНОВИЛ считает, что объединение Партии регионов с БЮТ воспринималось бы избирателями намного положительнее, чем объединение Партии регионов и НУ-НС, поскольку последние, по его словам, в глазах избирателей слишком дискредитированы.

Он также заметил, что нет ответа от НУ-НС относительно переговоров, но не исключил, что такие переговоры будут идти не формально, а в кулуарах. «У нас тихонько договариваются в кулуарах, а затем вдруг выходят на трибуну ВР, и все думают: когда они успели договориться?», - сказал Т.ЧОРНОВИЛ, добавив, что БЮТ и НУ-НС в случае наличия политической воли все же могут избрать Юлию ТИМОШЕНКО премьер-министром.