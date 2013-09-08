Рыбак обещает решить проблему Тимошенко в октябре
17:49, 08 сентября 2013Политика
3379 0
Украина уже в октябре выполнит все условия для подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, включая правовые решения проблемы с освобождением экс-премьера Юлии Тимошенко и лечением ее в Германии.
Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак на европейской конференции по внешней политике и безопасности в Вильнюсе, сообщает ВВС Украина.
«Мы выполним все условия уже в октябре, включая правовые решения проблемы с освобождением Юлии Тимошенко и лечением ее в Германии», - сказал спикер, добавив, что «последние штрихи сейчас согласовываются с нашими европейскими партнерами».
«На Вильнюсский саммит Украина приедет готово для подписания ассоциации", - подчеркнул Рыбак.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter