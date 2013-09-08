Рыбак обещает решить проблему Тимошенко в октябре

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак на европейской конференции по внешней политике и безопасности в Вильнюсе, сообщает ВВС Украина.

«Мы выполним все условия уже в октябре, включая правовые решения проблемы с освобождением Юлии Тимошенко и лечением ее в Германии», - сказал спикер, добавив, что «последние штрихи сейчас согласовываются с нашими европейскими партнерами».

«На Вильнюсский саммит Украина приедет готово для подписания ассоциации", - подчеркнул Рыбак.