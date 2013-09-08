Президент: для меня нет сторонников и оппонентов

На этом он акцентировал в интервью телеканалау «Украина» в воскресенье вечером.

«Я не могу разделить украинский народ на сторонников и оппонентов, я обязан работать на всю страну. И сегодня для меня нет разницы, где живут люди - в том или другом регионе», - сказал Глава государства.

Президент отметил, что несет ответственность за события в стране.