Президент: для меня нет сторонников и оппонентов
22:43, 08 сентября 2013Политика
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Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что для него нет сторонников и оппонентов.
Янукович: несу ответственность за события в стране / фото president.gov.ua
На этом он акцентировал в интервью телеканалау «Украина» в воскресенье вечером.
«Я не могу разделить украинский народ на сторонников и оппонентов, я обязан работать на всю страну. И сегодня для меня нет разницы, где живут люди - в том или другом регионе», - сказал Глава государства.
Президент отметил, что несет ответственность за события в стране.
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