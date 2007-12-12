СБУ не обнаружила вмешательства в работу системы «Рада»

Специальная группа Службы безопасности Украины, которая вчера была создана и направлена в Верховную Раду по обращению народных депутатов, не выявила вмешательства в работу системы «Рада» во время голосования за назначение лидера БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

Согласно их информации, группа специалистов СБУ работала в парламенте всю ночь.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря, во время голосования за назначение Ю.ТИМОШЕНКО на должность премьера не сработали карточки депутатов от БЮТ Ивана ДЕНЬКОВИЧА и Ярослава ФЕДОРЧУКА, а также депутата от НУ - НС Александра ОМЕЛЬЧЕНКО. Кроме того, член фракции Партии регионов Владислав ЛУКЬЯНОВ изъял из системы голосования карточку Председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА.

Депутаты от фракции БЮТ обратились с просьбой в СБУ возбудить уголовное дело по препятствованию депутатам в их волеизъявлении. Инициаторами соответствующего обращения является Андрей ШЕВЧЕНКО, Евгений СУСЛОВ и Олег ЛЯШКО.

СБУ, в свою очередь, создала следственную группу для выяснения обстоятельств сбоя электронной системы «Рада».

СБУ также направила запрос к руководству аппарата ВР с просьбой предоставить допуск специалистам группы в помещение парламента, а также предоставить допуск к компьютерной системе «Рада» и привлечь экспертов для выяснения обстоятельств сбоя, которые были причастны к созданию указанной электронной системы, поскольку СБУ не имела отношения к ее созданию и не осуществляла обеспечения и контроля за работой этой системы.