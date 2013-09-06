В Украине уменьшится давление контролирующих органов на фермеров

А для оперативного решения вопросов сельхозпроизводителей Министерство инициирует еженедельные встречи аграриев с представителями государственных учреждений. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Присяжнюк на встрече с лидерами фермерского движения.

"Мы продолжаем работать над устранением препятствий для фермеров. И постепенно мы уменьшим давление на них со стороны контролирующих органов. Например, недавно было отменено штрафование за воду от Минэкологии. Однако нам нужно выстроить механизм сотрудничества со всеми государственными институтами. Поэтому в рамках проекта "Родное село" мы вводим еженедельные встречи в районах", - сообщил Николай Присяжнюк.

По его словам, на таких встречах фермеры, представители ассоциаций, руководители сельсоветов будут выслушивать представителей ведомств, связанных с сельхозпроизводством. Это поможет оперативно решать проблемы аграриев.

"Я всегда найду возможность участвовать в таких встречах. Но вы должны объединяться, чтобы сообща отстаивать ваши интересы", - подчеркнул министр.