В КПУ обжалуют запрет собирать людей по поводу референдума за Таможенный союз

Об этом говорится в заявлении партии переданном УНИАН.

"Ведь согласно статье 15 Закона Украины « О всеукраинском референдуме »путем всеукраинского референдума Украинский народ может не только определить принципы внешней политики государства , но и реализовать свое исключительное право принимать законы Украины (вносить в них изменения) а также определять и изменять конституционный строй в Украине путем принятия Конституции Украины " , - отмечается в сообщении.

Представители КПУ считают , что вместо Европейская партия Украины с помощью отдельных судов пытается лишить народ Украины такого права. Об этом говорится в заключении юридической службы ЦК КПУ по решению Окружного административного суда города Киева .

Напомним , что 2 сентября 2013 судья Окружного административного суда города Киева Шрамко Ю.Т. открыла производство по иску политической партии " Европейская партия Украины " в Коммунистической партии Украины , Центральной избирательной комиссии о признании противоправными действий и в качестве обеспечения иска запретила партии Украины организовывать и проводить собрания граждан Украины по проведению всеукраинского референдума по народной инициативе относительно вступления (присоединения) Украины в Таможенный союз , а Центральной избирательной комиссии направлять представителя (представителей) на эти сборы.

"Постановления , принятые Шрамко Ю.Т. нарушают конституционные права граждан относительно свободы собраний , установленные Статьей 39 Конституции Украины и противоречат нормам административного судопроизводства" , - говорится в заключении юрслужбы ЦК КПУ. "Да , судья проигнорировала правилам определения юрисдикции административных судов и подсудности споров , поскольку в соответствии со статьями третьей , семнадцатой и др. . Кодекса административного судопроизводства Украины указанный спор может рассматриваться в административном суде, а Европейская партия не является надлежащим истцом в таком деле . Таким образом , она грубо нарушила нормы административного процессуального права , поскольку сочла действия КПУ противоправными и удовлетворила требования истца по существу еще до начала рассмотрения дела . Кроме действия судьи грубо нарушают и законодательство о всеукраинском референдуме , который как раз и предусматривает проведение соответствующих сборов граждан Украины в присутствии членов Центральной избирательной комиссии. Мы считаем , что все указанные нарушения позволяют оценить действия Ш. Ю.Т. как преступные . К тому же скорость вынесения указанных постановлений и дерзость , с которой были нарушены нормы действующего законодательства , свидетельствует , что эти деяния не могли быть совершены без поддержки действующей власти", - отмечают юристы Компартии.

Коммунистическая партия Украины , безусловно , не оставит такие противоправные действия судьи без соответствующей правовой реакции.