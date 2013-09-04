Восстановление Сирии потребует $73 миллиарда - СМИ

Об этом в среду сообщила бельгийская газета Soir, передает РИА Новости.

"Хотя никакого эффективного вмешательства (в ситуацию) в Сирии до сих пор не произошло, стоимость реконструкции страны, если соответствующие работы были бы начаты сегодня, уже оценивается в 73 миллиарда долларов", - пишет издание. Для сравнения газета сообщает, что США потратили на восстановление Ирака и Афганистана 138 миллиардов и 55 миллиардов долларов соответственно.

Согласно оценке сирийского эксперта по недвижимости Аммара Юссефа, в ходе столкновений между правительственными войсками и оппозицией были разрушены 1,5 миллиона домов. Для того чтобы привести жилищный фонд в порядок, потребуется около 400 кубометров бетона.

В минувшие выходные американский президент Барак Обама обратился к конгрессу с просьбой одобрить удар по арабской республике. Поводом послужили события, произошедшие 21 августа, - тогда СМИ распространили новость о масштабной химической атаке в Сирии. По мнению Вашингтона, в тот день власти страны применили ядовитые вещества в пригороде Дамаска, и в результате погибли более 1,4 тысячи человек.

Западные страны, включая США и Великобританию, после этого открыто заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход мнения ООН. О готовности нанести удар по Сирии заявила и Франция. В то же время президент страны Франсуа Олланд подчеркнул, что его государство не будет вмешиваться в одиночку, если конгресс США проголосует против военной операции.