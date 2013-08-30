СМИ: США готовы ударить по Сирии без участия Лондона







"Несмотря на заявления о том, что Обама не принял окончательного решения, все свидетельствует о том, что удар может произойти, как только страну покинут инспекторы ООН, расследующие предполагаемую химатаку 21 августа. Планируется, что они покинут Дамаск в субботу", — пишет газета Washington Post со ссылкой на представителей американской администрации.

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Об этом сообщает РИА "Новости"

В четверг вечером Белый дом представляет свое видение ситуации членам конгресса. По данным источника газеты, данные разведки США не связывают применение химоружия непосредственно с президентом Асадом. Одно из главных доказательств — перехваченный телефонный звонок, на котором якобы слышно, как один из сирийских командиров говорит, что химическая атака имела более тяжелые последствия, чем планировалось, отмечает издание.

Ранее сообщалось, что британский парламент отклонил предложение премьер-министра Дэвида Кэмерона о возможной военной операции в Сирии. Голосование носило рекомендательный характер, но Кэмерон заявил, что нежелание парламента начинать военные действия стало ясным и он будет действовать соответственно.

Ситуация в Сирии перешла в "критическую фазу" 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Оппозиция заявила о гибели 1,3 тысячи человек, нескольких тысячах пострадавших. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и открыто заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.