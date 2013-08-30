Встреча "пятерки" в СБ ООН по Сирии завершилась ничем

Встреча "пятерки" (Китай, Россия, Великобритания, США и Франция), которая, как сообщают дипломатические источники, состоялась по инициативе России, длилась всего 45 минут. Покидая заседание, послы стран "пятерки" в ООН воздержались от комментариев, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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Темой консультаций стал предложенный Великобританией проект резолюции, который предусматривал принятие всех необходимых мер для защиты гражданского населения в Сирии и, в том числе, возможность применения силы в отношении сирийских властей. Накануне послы "пятерки" уже обсуждали данную инициативу и также не пришли к согласованному решению.

Ситуация в Сирии перешла в "критическую фазу" 21 августа, когда появилась информация о применении правительственными войсками химоружия в ходе операций против боевиков под Дамаском. Оппозиция заявила о гибели 1,3 тысячи человек, нескольких тысячах пострадавших. Западные страны, включая США и Великобританию, воспользовались этой неподтвержденной информацией и открыто заговорили о возможном военном вмешательстве в сирийский конфликт в обход ООН.