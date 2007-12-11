Предварительный состав правительства Тимошенко (дополненная)

Народным депутатам Украины в Верховной Раде раздали информационные материалы относительно возможных кандидатур на должности министров в новом составе правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, в кулуарах, в частности, депутаты обсуждают, что должность первого вице-премьер-министра Украины будет занимать член фракции БЮТ Александр ТУРЧИНОВ, вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам – Иван ВАСЮНИК, министра внутренних дел – Юрий ЛУЦЕНКО, министра обороны – Анатолий ГРИЦЕНКО, министра финансов – Виктор ПИНЗЕНИК, министра по делам семьи, молодежи и спорта – Юрий ПАВЛЕНКО, министра транспорта и связи – Тариэл ВАСАДЗЕ, министра труда и социальной политики – Людмила ДЕНИСОВА, министра здравоохранения – Василий КНЯЗЕВИЧ, министра образования и науки - Иван ВАКАРЧУК, министра по вопросам чрезвычайных ситуаций – Владимир ШАНДРА, министра топлива и энергетики – Юрий ПРОДАН, министра Кабинета министров – Петр КРУПКО.

Как сообщила УНИАН народный депутат Ксения ЛЯПИНА, согласно договоренностям, в составе правительства не будет профильных вице-премьер-министров по ТЭК, по аграрным и силовым вопросам. «Будет четыре вице-премьера – А.ТУРЧИНОВ, И.ВАСЮНИК, Иосиф ВИНСКИЙ будет вице-премьером по вопросам регионального развития, Григорий НЕМЫРЯ – по вопросам евроинтеграции», - отметила депутат.

По словам К.ЛЯПИНОЙ, на пост министра юстиции претендуют Николай ОНИЩУК и Роман ЗВАРЫЧ.

Также она сообщила, что Министерство ЖКХ пока останется, однако в дальнейшем оно будет реформировано.