В эти минуты продолжаются переговоры между ”Нашей Украиной”, БЮТ и СПУ

Блок «Наша Украина» в эти минуты продолжает переговоры о создании парламентской коалиции с СПУ и Блоком Юлии Тимошенко, а консультации с Партией регионов сейчас не ведутся.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил уполномоченный представитель фракции «Наша Украина» Роман ЗВАРИЧ.

По его словам, существует еще много расхождений, которые необходимо согласовать.

Р.ЗВАРИЧ отказался говорить о возможных сроках создания коалиции, заметив, что все зависит от партнеров «Нашей Украины» - СПУ и БЮТ.

Он посоветовал обращаться к этим политическим силам с вопросом, готовы ли они согласовать вопрос НАТО, в частности, готовы ли они поддержать законопроекты, направленные на выполнение Плана действий Украина-НАТО, поскольку без этого не может быть и речи о вступлении Украины в Альянс, а вопрос вступления будет решаться путем референдума.

«Когда наши партнеры говорят, что согласована позиция по НАТО, это не совсем так, потому что в известной степени это является лукавством. Почему? Потому что формулировка, которая там есть, что членство в НАТО будет решено по результатам референдума – нормально. Но для того, чтобы провести референдум, в первую очередь нужно подписать План действий относительно получения членства. А для того, чтобы его подписать, необходимо взять на себя обязательства привести определенные нормативно-правовые акты в соответствие (со стандартами НАТО и ЕС), при отсутствии которых нельзя даже ставить вопрос о референдуме», - сказал Р.ЗВАРИЧ, добавив, что пока СПУ и БЮТ не хотят взять на себя обязательства относительно поддержки Плана действий.

«Давайте называть вещи своими именами: вступление Украины в НАТО - это гарантия того, что Украина никогда не будет зависимой от России», - сказал Р.ЗВАРИЧ.

Вторым вопросом, который следует согласовать, по словам Р.ЗВАРИЧА, является: готовы ли политические силы перейти к демократическому управлению на уровне Кабинета министров.

Он рассказал, что у трех политических сил разное виденье концепций модели управления на уровне Кабмина: управление по горизонтали или по вертикали. По словам Р.ЗВАРИЧА, в частности, БЮТ требует вертикальной модели, где премьер-министр является ключевой фигурой, а «Наша Украина» ставит вопрос так, что Конституция предусматривает коллегиальное принятие решений правительства, и поэтому “НУ” поддерживает горизонтальную модель, которая предусматривает создание правительственных комитетов.

Как сообщил Р.ЗВАРИЧ, третьим вопросом является: согласны ли политические силы с тем, что необходимо в корне реформировать правоохранительные органы.

«Мы считаем, что необходимо в корне преобразовать МВД – сделать его европейским ведомством, а не репрессивным инструментом в руках одной политической силы», - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ заметил, что Украина 15 лет является независимым государством, но до сих пор существует система, где одному ведомству принадлежат все репрессивные методы борьбы с политическими оппонентами. По его словам, «Наша Украина» в свое время была объектом такой борьбы, и не хотела бы, чтобы любое правительство, любая власть могла использовать этот инструмент. Поэтому “Наша Украина” и ставит вопрос о необходимости проведения коренной реформы правоохранительных органов, в частности, Генеральной прокуратуры, МВД. «Мы имеем министерство полиции, а не Министерство внутренних дел – это не гражданское министерство европейского образца», - заявил он.

При этом Р.ЗВАРИЧ сказал, что этот вопрос также пока не находит определенного понимания у союзников.

Он также подчеркнул, что в эти минуты никаких консультаций с Партией регионов не происходит. Он напомнил, что с этой политической силой «Наша Украина» проводила консультации на предмет целесообразности и возможности перехода к переговорному процессу.

По словам Р.ЗВАРИЧА, в ходе консультаций выяснилось, что разногласия не являются настолько глубокими, чтобы нельзя было проводить переговоры, и теперь остается вопрос целесообразности, «а это требует политического решения. Пока такое политическое решение с нашей стороны не принималось».