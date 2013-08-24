Тягнибок объяснил, почему лидеры оппозиции празднуют порознь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тягнибок заявил сегодня на брифинге в Кременчуге (Полтавская обл.)

По теме: Тягнибок в честь праздника переплыл Днепр, а Кличко покатался с байкерами (фото)

По его словам, предыдущие два года лидеры оппозиции праздновали вместе, а сегодня решили отдельно.

«Это не есть что-то такое особенное. Два года вместе праздновали, а сегодня нет. Как и три года тому. Это не так важно. Важно, что мы координируем свои действия и между нами есть диалог. Каждая партия решает самостоятельно, где и как праздновать. Тут же нет такого, что мы все должны работать одинаково. Тогда мы б были одной партией»,- сказал Тягнибок.

Он также отметил, что не стоит ждать от оппозиции полной синхронности действий.

«Не нужно от нас полной синхронности действий, тогда были бы мы в одной партии. Мы в «Свободе» считаем, что сегодня важно поднимать регионы страны. В каждом райцентре необходимо устраивать мероприятия и развивать наши газеты, листовки и настраивать для дальнейших действий, а не всех просить приезжать в Киев на мероприятия»,- сказал Тягнибок.